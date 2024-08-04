Трагедія на Київщині: на пожежі загинули бабуся і онук

На Київщині сталася нова трагедія. У суботу, 3 серпня о 23:59 до опративно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу у селі Блітча.

ВІДЕО ДНЯ

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок по вулиці Кибенка.

Згідно з повідомленням вогнеборців, вже під час гасіння полум'я у помешканні було виявлено 2 тіла без ознак життя: жінки 1955 р.н. та 10-річного хлопчика. Встановлено, що це були бабуся з онуком.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

РЕКЛАМА

Оперативне фото ДСНС

А в червні також на Київщині літній чоловік загинув під час спроби вибратися з ліфта, який зупинився після відключення електрики.

РЕКЛАМА

Фото facebook.com/MNSKOB



РЕКЛАМА

377

Читайте нас у Facebook