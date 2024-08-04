Обстріл залізниці на Полтавщині: які поїзди затримуються на понад 4 години

Під час нічної повітряної атаки російські окупанти вразили залізничну інфраструктуру у Полтавській області, наслідком чого стали затримки руху низки поїздів Харківського напрямку. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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«Вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками», — йдеться у повідомленні.

Зокрема пошкоджень зазнали колії, контактна мережа, опори та інші об'єкти.

Станом на 13:00 поїзди «Укрзалізниці» продовжували долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури, тож зафіксовано низку затримок:

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21/22 Харків — Львів — орієнтовний час затримки — 10 годин 34 хвилини;

103/104 Краматорськ — Львів — 10 годин 34 хвилини;

½ Харків — Івано-Франківськ — 10 годин 06 хвилин;

201/202 Харків — Ворохта — 10 годин 6 хвилин.

Також з 5-годинним відставанням від графіка рухаються поїзди 63/64 Харків — Львів, 111/112 Ізюм — Львів та 112/111 Львів — Ізюм.

Це в свою чергу має вплинути на час відправки двох зворотних рейсів ввечері 4 серпня:

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64/63 Львів — Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів — Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.

2/1 Івано-Франківськ — Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта — Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає нештатну стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

Нагадаємо, що в середині липня у вагоні поїзда Запоріжжя — Ужгород пасажирка померла від спеки.

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