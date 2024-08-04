Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО
У ніч на неділю, 4 серпня, ворог атакував Україну «Шахедами» — захисникам неба вдалося знищити всі п'ять. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Бойова робота мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил здійснювалася у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Згідно допису Олещука, районом пусків ворожих БпЛА був приморсько-ахтарськ (рф).
Також командувач повідомив, що крім дронів противник атакував Україну ракетами. Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 — по Полтавській області (пуски здійснювалися з повітряного простору Курської області).
Не залишили ворожі війська в спокої і Дніпропетровщину. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, вдень 3 серпня Нікопольський район зазнав артилерійських обстрілів і ударів дронів-камікадзе. постраждали двоє літніх жінок, а у житловому секторі виникло кілька пожеж.
«Пошкоджені 8 приватних будинків, 10 господарських споруд, ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінія електропередач. Є руйнування на двох підприємствах», — перелічив посадовець, показавши фото з місця подій.
Вранці атаки ворога продовжилися, проте шахед над областю збили воїни оперативного угруповання «Схід».
Нагадаємо, що вночі 3 серпня потужно палало вже у ростовській області країни-агресора — українські безпілотники вдарили по відомому військовому аеродрому в Морозовську.
Фото t. me/dnipropetrovskaODA212
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