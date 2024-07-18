Мовчання «Укрзалізниці»: пасажирка померла від спеки у вагоні поїзда «Запоріжжя — Ужгород», у мережі обурення

В Україні, де останнім часом панує аномальна спека, 16 липня в одному із купе потяга раптово померла жінка. Вона їхала у Стрий Львівської області до подруги, пише Закарпаття 24.

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Одна з її попутниць розповіла про те, що у купе була нереальна спека, а кондиціонер не працював. А для мокрих та закеханих пасажирів ця подорож стала знущанням. Подорожуючі кажуть, що температура у деяких потягах у вагонах тримається вище 30 °C.

Не дивлячись на те, що подія сталася дві доби тому та громадський резонанс у мережі, «Укразалізниця» офіційно не прокоментувала та не відреагувала на інформацію.

Зазначимо, що у потягах є і механічна вентиляція. Однак, при сильній спеці та нагріванні вагонів, вона не здатна опустити температуру повітря в таких умовах. До того ж, пасажири розповідають, що вентиляція в нових вагонах дуже погана.

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Нічний експрес «Запоріжжя-Ужгород» запустили у грудні 2018 року. Вагони в цьому сполученні пройшли капітально-відновлювальний ремонт.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» додала жіночі купе ще на чотирьох рейсах.

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