Український богатир Кохан завоював медаль паризької Олімпіади у метанні молота

Урожайним виявився для українських атлетів дев'ятий день боротьби за нагороди Олімпійських ігор у Парижі. Слідом за «золотом» Ярослави Магучих та «бронзою» Ірини Геращенко у секторі для стрибків у висоту бронзовим призером Ігор-2024 у метанні молота став 23-річний богатир із Дніпра Михайло Кохан.

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У своїй найкращій (другій) спробі на «Стад де Франс» бронзовий призер ЧЄ-2024 метнув снаряд на 79 метрів і 39 сантиметрів, поступившись у підсумковому протоколі лише угорцю Халашу Бенце (79,97 метра) та канадцю Ітону Кацбергу (84,12).

За іронією долі, на попередніх Олімпійських іграх у Токіо Кохан метнув молот на 80,39 метра, але став лише четвертим (у Парижі з таким результатом він був би віцечемпіоном).

За «бронзу» Ігор у Парижі українець отримає від держави 80 тисяч доларів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські шаблістки на чолі з Ольгою Харлан стали олімпійськими чемпіонками у командному фехтуванні.

Фото НОК України

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