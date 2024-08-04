На Олімпіаді-2024 у Парижі, де напередодні українські шаблістки здобули «золото», скарбничка нашої команди поповнилася одразу… двома медалями. Чемпіонкою змагань у столиці Франції стала 22-річна стрибунка у висоту, чарівна Ярослава Магучих із Дніпра, яка менш як місяць тому побила світовий рекорд 37-річної давнини. А Ірина Геращенко везе додому бронзову нагороду.

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У фіналі двом українським красуням Магучих та Геращенко протистояли 9 суперниць (віцечемпіонка Європи-2024 сербка Ангеліна Топіч зламала ногу під час кваліфікації і не змогла вийти на старт, а Мартінс із Бразилії «зламалася» у першій же спробі).

Ярослава, як і її головні суперниці-австралійки Нікола Оліслагерс та Елеонор Паттерсон успішно подолала з першої спроби висоти 191 і 195 см. Планку на 198 см одразу підкорили Оліслагерс та Магучих, а Паттерсон, як і решта учасниць, зійшли з дистанції. Але! За кількістю спроб (186 та 191 см з першого стрибка) українка Ірина Геращенко та австралійка Елізабет Паттерсон розділили «бронзу».

У результаті в секторі на висоті 200 см залишилися лише дві лідерки. Австралійка підкорила планку лише з третьої спроби, а Ярослава стрибнула з першого разу.

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Кульмінація настала на рубежі 202 см, який Оліслагерс «запорола». Ярослава Магучих, котра вже у статусі переможниці перенесла третю спробу на 204 см (не здолала), — олімпійська чемпіонка!



Додамо, що ще одна українка Юлія Левченко, на жаль, не змогла пройти кваліфікацію, не взявши стартову висоту 183 см.

Ярослава Магучих та Ірина Геращенко

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Нагадаємо, що на Іграх-2020 Ярослава Магучих з результатом 200 см виборола бронзову медаль, поступившись росіянці Марії Ласіцкене та австралійці Ніколі Макдермотт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпійських ігор у Парижі.

Фото НОК України

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