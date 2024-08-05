Перепочинок перед новою хвилею «африканської» спеки: кому з українців знадобляться парасольки на тижні 5 — 11 серпня

Невеликий циклон, який у вихідні дні приніс опади у деякі регіони України, покинув нашу територію.

Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, до кінця першої декади серпня очікується відносно спокійний характер погоди. Температура буде комфортною, лише у південних регіонах збережеться спекотна погода з денними максимальними температурами до +30…+35 °С. Дощі спостерігатимуться не часто, переважно на Правобережжі країни. У південно-східній половині продовжиться період посухи та високої пожежної небезпеки.

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У понеділок, 5 серпня, у східних областях, вдень також у західних регіонах очікуються дощі, подекуди з грозами. На решті території України без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С, у південній половині +26…+31 °С.

У вівторок, 6 серпня, вночі у західних областях, вдень місцями у північних регіонах та на Одещині пройдуть дощі, часом з грозами. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно північний / північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С, у південній половині, а також місцями в центральних областях +26…+31 °С, на заході країни +18…+23 °С.

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У середу, 7 серпня, вночі у північній частині країни та у Криму, вдень на Лівобережжі пройдуть дощі, подекуди з грозами. У західних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +24…+29 °С, на півдні місцями до +32 °С.

У четвер, 8 серпня, в Україні переважно без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +24…+29 °С, на півдні місцями до +32 °С.

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У п'ятницю, 9 серпня, вночі без опадів, вдень місцями у західних областях пройде короткочасний дощ із грозою. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні до +34 °С.

У суботу, 10 серпня, вночі у північних та західних областях, вдень місцями у центральних, південних регіонах та на Харківщині очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С, у південних та місцями центральних областях +33…+35 °С.

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У неділю, 11 серпня, опадів в Україні не передбачається. Вітер утримається північно-західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, удень +24…+29 °С, у південній частині +31…+33 °С.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко дає попередній прогноз щодо можливості повернення в Україну сильної спеки орієнтовно з 13−14 серпня, коли температура повітря може досягати +32+37 градусів, а подекуди й вище.

Фото Н.Діденко

«На прогностичній карті на 15 серпня навіть з'явилися +40 градусів. Послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19 серпня. Ще раз наголошую — прогноз орієнтовний, завчасність завелика, проте хай прогноз не справдиться, але підготуватися і подумати ніколи не завадить», — додала вона.

Раніше Ігор Кібальчич, прогнозуючи погоду в серпні, зазначав, що в першій декаді місяця найспекотніша погода встановиться у західних та південних регіонах України, у другій декаді спека пошириться на більшу частину країни, а у третій декаді відбудеться зниження температури, починаючи із західних та північних областей.

Фото Pixabay

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