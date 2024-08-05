Українців попередили про фейковий додаток «Резерв+»

Невдовзі після того, як в Україні запустили мобільний застосунок «Резерв+», в якому військовозобов'язані можуть оновити свої дані, у Міністерстві оборони України попередили, що ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як український продукт.

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За словами представниці МО Катерини Черногоренко, це робиться для збору персональних даних українців.

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«Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua. Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо. При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)», — додала вона.

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Три фейкові веб-додатки «Резерв+» були виявлені ще на стадії розробки.

«Центр реагування кіберинцидентів Міністерства оборони виявив три підроблені веб-додатки „Резерв+“. Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші фахівці виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильності та знали, як розпізнати цю підробку», — цитує Чорногоренко «РБК-Україна».

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Вона додала, що головною ознакою підробленого сайту є його веб-адреса. Вона схожа на реальну, втім все ж таки має певні відмінності.

Раніше в Міноборони спростували фейк про вручення повісток після оновлення даних у «Резерв+».

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