«Резерв+» не допоможе: про які зміни у житті військовозобов'язаний зобов'язаний повідомити ТЦК особисто протягом тижня

В Україні, де триває загальна мобілізація, військовозобов'язані повинні особисто повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни в своїх персональних даних. Зокрема, про одруження або народження дітей протягом семи днів потрібно надати відповідні документи. Про це повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак, пише «Главред».

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«Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення. Але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню», — пояснила вона.

Наразі не можна дистанційно оновити дані через електронний кабінет військовозобов'язаного. Втім, введення такої функції планується через мобільний застосунок. Таким чином вдасться зменшити потребу в особистих візитах до ТЦК.

За її словами, Реєстр військовозобов'язаних вже отримує дані з інших центральних органів виконавчої влади. Втім, наразі ця інформація неповна. До того ж усі ці правила не стосуються даних з «Резерв+». Адже для них існують окремі норми.

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«Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обов'язок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи», — наголосила вона.

Як писали «ФАКТИ», оновлення даних у «Резерв+» від штрафів не рятує.

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