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Це потрібно обов'язково зробити з полуницею в серпні: городники назвали три найкращі сезонні підживлення

11:39 5 серпня 2024
Полуниця

Наприкінці літа на на початку осені городники, які вирощують полуницю, підживлюють кущі, закладаючи підвалини для гарного врожаю наступного року. Один із засобів готується з гірчичної макухи та тютюнового пилу. Вперше його вносять відразу після обрізки кущів наприкінці літа, вдруге — за місяць-півтора.

А видання «На пенсії» називає ще три варіанти підживлення, які вносять на полуничні грядки у серпні.

По-перше, на кожен квадратний метр грядки рекомендують внести суміш із 30 г суперфосфату та 15 г сульфату калію. Добриво слід внести у борозенки між рядами на відстані 20 см від рослин, попередньо грядку необхідно добре полити.

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По-друге, можна використати спеціальний мінеральний коктейль: 2 ст. л. суперфосфату змішати з 1 склянкою деревної золи і розчинити у відрі води. Дати настоятися та щедро полити полуничні грядки.

По-третє, обробити рослини за допомогою 0,3% розчина сечовини. Обприскувати краще ввечері або за хмарної погоди.

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Місячний календар городника на серпень 2024 року читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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