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Наступного року врожайність зросте вдвічі: чим підживити полуницю після обрізки у серпні

15:15 23 серпня 2022
Полуниця

Полуницю вирощують напевно, всі дачники та городники. Та й це зрозуміло: земля, клімат — все підходить для цієї ягоди. А її смакові якості дозволяють не тільки насолоджуватися полуницею в сезон, але робити заготовки на зиму: джеми, варення, компоти, заморожувати для випічки.

Саме тому кожен господар шукає засіб для підживлення рослин, який би дозволив досягти стабільно високих урожаїв полуниці. Ми неодноразово писали про досвід городників з вирощування солодкої та ароматної ягоди.

Ще один цілком ефективний та натуральний рецепт підживлення полуничних кущів, про який мало хто знає. Мова про гірчичну макуху та тютюновий пил. Ці добрива слід застосовувати двічі. Вперше відразу після обрізки кущів, яку зазвичай роблять наприкінці літа. А вдруге за місяць-півтора, приблизно наприкінці вересня. За словами тих городників, які практикують цей метод, за його допомогою можна позбавитися деяких шкідників полуниці, оздоровити її і навіть поліпшити (іноді значно) урожай на наступний рік.

Приготування добрива

Змішуємо рівну кількість гірчичної макухи та тютюнового пилу, наприклад, по 500 г. Суху суміш розсипаємо прямо на кущики полуниці. Приблизно по 2−3 столові ложки на кущ.

Ще одне лихо полуниці — іржа на листі, тому нагадуємо про методи боротьби з нею.

Фото з Pixabay

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