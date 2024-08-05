ЄС відмовляється визнати переобрання Мадуро у Венесуелі: названа причина

У Венесуелі після оголошення результатів виборів президента країни виникли масові заворушення. На тлі цих подій Європейський Союз не може визнати переобрання Ніколаса Мадуро на нещодавніх президентських виборах. У заяві ЄС з цього приводу йдеться про те, що виборчий орган Венесуели досі не надав офіційних протоколів голосування.

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Брюсель зазначає, що ЄС продовжує «з великим занепокоєнням стежити за подіями у Венесуелі». У звітах міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко зазначено, що президентські вибори 28 липня не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів.

У релізі Ради ЄС наголошується, що незважаючи на власні зобов'язання, «Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційні протоколи голосування на виборчих дільницях». «Без доказів на їх підтримку результати, опубліковані 2 серпня CNE, не можуть бути визнані», — акцентують в Євросоюзі.

Брюссель зауважує, що будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування «лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів».

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Копії протоколів виборчого голосування, опубліковані венесуельською опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, показують, що «Едмундо Гонсалес Уррутіа, скоріш за все, є переможцем президентських виборів значною більшістю голосів».

Нагадаємо, у Венесуелі оприлюднили дані після підрахунку 80% голосів. Там йдеться про те, що Мадуро набрав понад 51% голосів, випередивши кандидата від Демократичної унітарної платформи Едмундо Гонсалеса Уррутіа, який набрав понад 44%. Опозиція стверджує, що її кандидат набрав 70% голосів. Лідери країн Латинської Америки також сумніваються в чесності перемоги Мадуро.

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Раніше повідомляли про те, що Венесуела має плани приєднання до БРІКС — групи країн з ринками, що розвиваються.

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