Футболісти на службі у ТЦК: на Івано-Франківщині суд виніс вирок у гучній справі
Калуський районний суд виніс вирок у провадженні щодо командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який фіктивно «прилаштував» на службу в своєму підрозділі «стрілками», «санітарами», «водіями-електриками» місцевих професійних футболістів.
Як повідомляють в Держбюро розслідувань, військового також звинувачували у безпідставному отриманні від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення.
«Встановлено, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків. ДБР завершило розслідування справи у квітні цього року. Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України)», — йдеться у повідомленні. Згідно з цим пунктом зазначенної статті ККУ, покарання за це правопорушення — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Втім, врахувавши щире каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тис. грн.
Військового, який під час досудового розслідування був відсторонений від виконання обов’язків, перевели на службу в інший підрозділ.
Нагадаємо, що минулого року в Києві затримали ексначальника Одеського обласного військового комісаріату Євгена Борисова, якому повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення, непояву на службі та ухилення від військової служби.
Фото ДБР240
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