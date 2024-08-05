Окуповане місто страждає від сказу: улюбленці загиблих маріупольців перетворилися на бродячих тварин

На окупованій частині України нова проблема, яку нікому вирішити, адже окупанти здатні тільки знищувати. У Маріуполі вулицями бігають бродячі тварини, які залишилися після загибелі своїх господарів на вулиці і досі не були прилаштовані. В результаті вони створюють небезпеку для місцевого населення, бо переносять небезпечні захворювання, повідомляє Центр національного спротиву.

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«Нещодавно у тимчасово окупованому Криму були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин сказом. Дві третини тварин зі сказом, які були виявлені тут з початку цього року — домашні».

Як йдеться у повідомленні, уся садистська сутність окупантів проявляється саме у цьому відношенні. Як приклад, нагадують про Луганський зоопарк

«Тут більшість із звірів страждають від хвороб і виснаження. Але їх стан абсолютно не бентежить місцевих колаборантів. Вони не соромляться збирати кошти із мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин».

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Раніше повідомлялося, що окупанти розважалися у степах Херсонщини… повішенням червонокнижних хом'яків.

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