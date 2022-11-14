Екозахисники у шоці: окупанти розважалися у степах Херсонщини… повішенням червонокнижних хом'яків (фото)

На Херсонщины окупанти знущалися не тільки з людей, а й з тварин.

В Українській природоохоронній групі оприлюднили фотографію, що була зроблена на позиції рашистів. Там на деревах були повішені дрібні гризуни. Серед них — «червонокнижний «сірий хом'ячок.

«До 2021 року наш колега Михайло Русін займався збереженням сірого хом'ячка на Херсонщині та Запоріжжі…

Нещодавно він отримав фото з залишеної росіянами позиції десь на Херсонщині», — зазначають у UNCG.

До речі, великого розголосу набула історія з єнотом, якого було вкрадено з херсонського зоопарку. Звітятко забрав «кримнашист» Олег Зубков, якому належав зоопарк на теренах Криму.

Раніше доктор біологічних наук Іван Русев повідомляв, що на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині знайшли п'ятьох загиблих дельфінів — двох білобочок та трьох азовок. Тварини масово гинуть від початку російського вторгнення.

Фото зі сторінки UNCG у соцмережах

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