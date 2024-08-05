Огороднику на замітку: відмовтеся від цього підживлення томатів у серпні, інакше плоди будуть водянистими та несмачними

Кожен дачник мріє про великий урожай помідорів, для чого використовує на своїй ділянці різноманітні підживлення. Проте, не всі вони приносять томатам користь, пише Lady.

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Так, для серпневого підживлення відмінно підходить калій. Він зробить помідори смачними та м’ясистими.

Щоб поповнити запаси цієї речовини у ґрунті, додайте в 10 літрів води склянку (200 грам) попелу та залиште на добу. Розчином, що вийшов, поливайте кущі двічі на місяць.

Щоб плоди дозрівали швидше, у підживлення на основі попелу можна внести деякі зміни.

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Всипте у відро 1,5 літра золи і залийте її 5 літрами гарячої води. Дочекайтеся, доки розчин охолоне, і доведіть до об’єму 10 літрів. До суміші, що вийшла, додайте маленьку пляшечку йоду і 10 грамів борної кислоти.

Після того як препарат настоїться протягом декількох днів, літр концентрату, що вийшов, розводять у відрі води і приступають до поливу рослин.

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Від органічного добрива в серпні краще відмовитись. Через вміст великої кількості азоту в органіці плоди стануть водянистими, несмачними і може з’явитися вершинна гниль.

Втім, існують винятки з правил — якщо ви помітили, що верхівка томату стала тонкою, додати трохи органічного підживлення дозволяється.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як доглядати томати у серпні і чому їм обов'язково потрібно давати сіль, а також про сім «золотих» правил вирощування томатів.

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