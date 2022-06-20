Попіл, йод та борна кислота: чим підживлювати томати в липні та серпні

Після того як ви провели підживлення у червені, у липні-серпні живлення рослин від коренів переходить на другий план, тому застосовуємо позакореневе підживлення рідким комплексним добривом. Коли ж рослини вступають у фазу плодоносіння, готуємо для томатів частування з йоду, золи і борної кислоти. Секретами поділився господар-садівник Віталій Поймало.

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«Золу (1,5−2 л) розводимо в 5 л окропу, добре перемішуємо і даємо охолонути, а потім додаємо до суміші ще води, щоб кінцевий обсяг дорівнював 10-літровому відру. Додайте до суміші пляшечку йоду і пакетик борної кислоти (10 г). Суміш настоюємо добу. Перед безпосереднім використанням розводимо 1 літр настою в відрі води, на кожну рослину вносимо під корінь по 1 л розчину. Завдяки цьому фаза плодоносіння настає раніше, а рослини набувають стійкості до ураження фітофторою.

Томати потребують провітрювання — це надходження свіжого повітря, насиченого вуглекислим газом. Різких протягів вони не переносять. При вологості ґрунту і повітря (60−70%), температури плюс 20−25 градусів при наявності вуглекислого газу нормально йде процес фотосинтезу, накопичення органічної речовини в стеблах, листі, плодах томата. Рекомендується ставити в теплицю ємність з рідким гноєм, можете помістити в неї жмут сухого сіна. Вночі це хороші «виробники» вуглекислого газу. Максимум провітрювання. При жаркій штильовій погоді поливайте доріжки з лійки, це знімає температурний стрес".⁣⠀

Слідкуйте за вологістю ґрунту, нагадує господар, не допускайте перегріву верхніх шарів і в'янення рослин. В цей час хорошу послугу надасть шар мульчі. Підгортати томати не слід, інакше вони відвернуть від наливу і дозрівання плодів на утворення коренів на підсапаних частинах стебла.

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