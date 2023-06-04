Сім «золотих» правил вирощування томатів, завдяки яким збиратимете по 5 кг плодів із куща

Городники, які займаються вирощуванням на ділянках помідорів, використовують різноманітні підживлення для збільшення майбутнього врожаю. Серед «народних» методів, зокрема, підгодовування засобом, зробленим зі додавання сметани, пророслої картоплі та цибулі.

А автори каналу «Дача. Сад та город» рекомендують дотримуватися сімох основних правил, які дозволят, як стверджується, збирати з куща по 3−5 кілограмів томатів.

1. При посадці розсади у лунку додавати 1 ст. ложку золи.

2. Через 12 днів після висадки провести азотне підживлення: 1 ст. ложку азотного добрива розвести у 10 л води. Під один кущ виливають по літру розчину. Також можна використовувати курячий послід (1:10) чи трав'яну бражку.

3. Якщо на кущі у 2 стебла, рекомендується залишати пасинок під першим суцвіттям. Всі інші пасинки прищипуються — має залишитися «пеньок» 1−2 см.

4. У червні поступово зрізається нижнє листя. Після появи зав'язей проводиться фосфорно-калійне підживлення: на 10 л води береться 10−15 г суперфосфату та 7−10 г сірчанокислого калію. Під кущ треба вилити по 1 літру добрива.

5. Наприкінці липня прищипуються верхівки (згори залишают 2−3 листки) і видаляються зайві суцвіття.

6. Під час наливу плодів для запобігання появі вершинної гнилі 2 рази треба обприскати кальцієвою селітрою (0,3% розчин) або розчином золи (1 л на 10 л води).

7. У серпні поливи мінімізують. Коли помідори побуріють, їх знімають — це збільшить урожай.

Досвідчені городники такорж радять підживлювати томати під час цвітіння горохом. Ложку звичайного гороху та 5 листків лаврового листа заливають літром води, збивають блендером, проціджують через сито та настоюють 6 годин. Склянку засобу розводять у 5 літрах води та поливають під корінь.

Фото Pixabay

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