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У Мелітополі окупанти конфіскують майно українців, які втекли від війни

20:49 7 серпня 2024
Стела при в'їзді до Мелитополю

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі російські військові разом із місцевими колаборантами, які називають себе «адміністрацією міста», проводять рейди для визначення помешкань, власники яких не подали «правовстановлюючі документи» на житло. «Безхазяйне» майно загарбники конфіскують. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За словами підпілля, «закрити питання» з майном українців, які виїхали, тікаючи від війни, росіяни планують до 16 серпня. Члени «комісії» розміщують оголошення у домах, вказуючи, що те чи інше «помещение имеет признаки бесхозности» та вимагають, аби мешканці таких приміщень надали їм документи на житло. Вони погрожують «вживати заходів» щодо такого майна з 16 серпня.

Центр національного спротиву припускає, що житло українців передаватимуть росіянам у рамках «політики колонізації». «Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України», — зазначили у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили експеримент із дистанційного обстеження зруйнованого житла на окупованих територіях. Проєкт почали з Мелітополя.

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