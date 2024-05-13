Почали з Мелітополя: в Україні запустили експеримент із дистанційного обстеження зруйнованого житла на окупованих територіях

В Україні, яка бореться з російською агресією, запустили експериментальний проект щодо дистанційного обстеження знищеного житла на ТОТ. Він є дієвим і потребує масштабування. Про це було зазначено під час чергової наради з питань реалізації прав на житло окремих категорій ВПО під головуванням віце-прем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, інформує Урядовий портал.

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«Донедавна обстежити зруйноване внаслідок бойових дій житло та зафіксувати його у Державному реєстрі нерухомості (з метою виплати компенсацій власникам) можна було лише на підконтрольній Уряду України території. Проте нещодавно був започаткований пілотний проект, який дає змогу підтвердити руйнування житла на ТОТ за допомогою інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі — аерозйомки. Реалізація проекту розпочалася із Мелітополя. Учасників наради ознайомили з першими результатами його впровадження», — йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Так, за період реалізації проекту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути та зафіксувати у Державному реєстрі 4 заяви про надання компенсацій за знищені об’єкти нерухомого майна. По двох із них вже були оформлені житлові сертифікати для виплати компенсацій власникам.

«Цей проект дійсно працює. Його необхідно масштабувати та поширити на інші тимчасово окуповані території, де є зруйноване житло українців. Я кажу насамперед про Маріуполь. Адже там зараз росіяни зносять зруйновані будинки й на їхньому місці будують нові. Тому дуже важливо вчасно зафіксувати руйнування, яких ворог завдав нашим містам, і не дати йому змоги приховати ці злочини», — наголосила Ірина Верещук.

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Раніше «ФАКТИ» писали, хто має право та як отримати компенсацію за зруйноване ворогом житло, а також про те, хто й навіщо має припинити право власності на своє знищене майно.

Фото: Pixabay

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