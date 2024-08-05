6 серпня «Укренерго» подарує українцям ще один день зі світлом

В енергосистемі України покращилася ситуація. 6 серпня обмеження світла не заплановані. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

ВІДЕО ДНЯ

«Завтра, 6 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше енергетики пояснили, чому сума у платіжці за електрику побільшала, не зважаючи на те, що світла було менше.

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook