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Клуб споживачів

6 серпня «Укренерго» подарує українцям ще один день зі світлом

18:59 5 серпня 2024
Укренерго

В енергосистемі України покращилася ситуація. 6 серпня обмеження світла не заплановані. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

«Завтра, 6 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше енергетики пояснили, чому сума у платіжці за електрику побільшала, не зважаючи на те, що світла було менше.

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