У США суд визнав Google винним в монопольному придушенні конкуренції серед пошукових систем

Після тривалого судового процесу Федеральний суд США визнав компанію Google, співзасновник якої належить до найбагатших людей світу, винною у зловживанні своїм монопольним становищем на ринку пошукових систем. Як повідомляє Wall Street Journal суд ухвалив, що компанія використовувала свою домінуючу позицію для пригнічення конкуренції, чим порушувала антимонопольне законодавство.

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Розслідування показало, що Google здійснювала ряд практик, які перешкоджали розвитку конкурентів. Зокрема, було доведено, що компанія укладала ексклюзивні угоди з виробниками пристроїв та операційних систем, що забезпечували встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням. Крім того, Google активно використовувала свій вплив на ринку цифрової реклами, щоб обмежити доступ конкурентів до необхідних ресурсів для розвитку.

Рішення суду є значущою перемогою для регуляторів, які протягом багатьох років намагалися обмежити вплив технологічних гігантів на ринку. Представники уряду зазначили, що це рішення створює прецедент і може стати важливим кроком на шляху до більш справедливого та відкритого інтернету.

Компанія Google висловила незгоду з рішенням суду і заявила про намір подати апеляцію. У своїй заяві представники компанії наголосили, що їхні дії спрямовані на покращення користувацького досвіду та забезпечення високої якості послуг, а не на пригнічення конкуренції.

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Рішення Федерального суду США може мати значний вплив на всю технологічну індустрію, оскільки інші великі компанії, такі як Amazon, Meta та Apple також можуть зіткнутися з підвищеною увагою з боку регуляторів та новими обмеженнями.

Раніше «ФАКТИ» писали про безпрецедентну DDoS атаку, яка загрожувала роботі мережі в усьому світі.

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