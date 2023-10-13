Інтернет під загрозою: Google повідомив про безпрецедентну DDoS атаку, яка загрожує роботі мережі в усьому світі

Збої в роботі мобільних операторів, що трапляються, або російські хакерські атаки на українські сайти, схоже, дрібниці порівняно з небезпекою для глобальної мережі. Інтернет-компанії Google, Amazon і Cloudflare заявили, що вони зазнали найбільшої в історії атаки в мережі. Вони стверджують, що хтось використовує нову технологію, яка здатна легко викликати широкомасштабні збої в роботі інтернету в усьому світі.

Google повідомила, що її хмарні сервіси відбили лавину шахрайського трафіку, яка більш ніж у сім разів перевищує розмір попередньої рекордної атаки, яка мала місце минулого року.

Компанія із захисту інтернету Cloudflare Inc (NET.N) заявила, що атака була «втричі потужнішою, ніж будь-яка попередня атака, яку ми спостерігали».

Підрозділ веб-сервісів Amazon.com Inc (AMZN.O) також підтвердив, що постраждав від «нового типу розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS)».

Усі три компанії заявили, що атака почалася наприкінці серпня і триває.

Відмова в обслуговуванні є однією з основних форм інтернет-атак. DDoS просто перевантажує цільові сервери потоком фіктивних запитів на дані, унеможливлюючи проходження легального веб-трафіку.

У міру розвитку інтернету і комп'ютерних технологій зростає і сила операцій відмови в обслуговуванні, деякі з яких можуть генерувати мільйони фіктивних запитів на секунду. Однак нинішні атаки, стверджують Google, Cloudflare і Amazon, були здатні генерувати сотні мільйонів запитів на секунду!

Усі три компанії заявили, що великомасштабні атаки стали можливими через слабкість HTTP/2 — нової версії мережевого протоколу HTTP, що лежить в основі інтернету. Вона робить сервери особливо вразливими для шахрайських запитів.

Google, Cloudflare і Amazon закликали всі компанії оновити свої веб-сервери.

А ось хто несе відповідальність за атаки DDoS, поки незрозуміло.

Нагадаємо, у 2016 році атака, яку приписують мережі захоплених пристроїв Mirai, вразила службу доменних імен Dyn, повністю зруйнувавши роботу низки всесвітньо відомих веб-сайтів.

Раніше повідомлялося, що в роботі Instagram, Facebook і WhatsApp стався глобальний збій.

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