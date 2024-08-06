Окупанти обстріляли центр Харкова, постраждала поліклініка

Російські терористи вранці 6 серпня знову завдали удару по центральному району Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Як розповів Терехов, ворог влучив по щільній житловій забудові, внаслідок чого там сталася пожежа. Інформація щодо руйнувань та жертв наразі уточнюється.

«Будьте обережні — обстріл може продовжуватися», — додав міський голова.

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Згодом мер повідомив, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється.

За словами голови Харківському обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, екстрені вже служби виїхали на місце влучання.

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Пізніше Синєгубов уточнив, що удар «Іскандером» був по Шевченківському району Харкова.

«Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно. Пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура», — написав він й опублікував фото.

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Варто додати, що Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) о 9:40 попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Пізніше також заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

Зазначимо, що у ніч на 6 серпня росіяни атакували Україну:

чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59;

16-ма ударними БпЛА типу Shahed.

До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 19 повітряних цілей, а саме:

2 балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

15 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що повітряні цілі були збиті у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

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