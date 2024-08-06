Ворог продовжує тероризувати Україну: скільки вдалося збити ракет і дронів

В понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Зокрема, вороже залізяччя впало у Броварах.

За повідомленням Київської ОВА, вранці оперативні групи працювали на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей.

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Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження:

багатоквартирного будинку — вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;

двох АЗС — вибиті вікна, посічені фасади;

багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями — вибито двері, вікна, посічено фасад.

Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

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Неспокійно вночі було і на Дніпропетровщині, де підрозділ ПвК «Схід «знищив ворожий розвідувальний БпЛА, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Ввечері й до опівночі російська армія била з артилерії по Покровській громаді Нікопольського району. Результатом стала пожежа на території одного з приватних домоволодінь. Там працювали вогнеборці.

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Наразі Повітряні Сили підсумували наслідки атаки ворога, констатувавши, що агрерор завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. (рф), двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (Крим), Курськ (рф).

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Також нагадаємо про нещодавній обстріл Полтавщини, який призвів до затримок руху поїздів на Харківському напрямку.

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