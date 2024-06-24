Харків під вогнем: експерт про російську тактику терору і скільки він триватиме

Із українських міст-мільйонників Харків найближче розташований до кордону з рф, й обстрілюючи його, росіяни вдаються до тактики терору. Агресор використовує наративи про те, що там зберігається зброя української армії під прикриттям мирними людьми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

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«Тактика терору — викликати хвилі паніки для того, щоб люди покидали Харків так чи інакше. За рахунок цього ворог завжди хотів підірвати віру в те, що Сили оборони здатні захистити не тільки місто, а в цілому здатні стримувати ворога. У цій ситуації дуже важливо наступне. Хоч і було ухвалено рішення про те, що західною зброєю можна бити по військових об’єктах на території росії, зараз дуже важливо на тлі того, що відбувається в Харкові, збільшити відстань, щоб наші союзники дозволили бити далі, ніж на 100 км».

А все тому, додав Коваленко, що аеродроми, з яких злітають літаки, котрі завдають ударів по місту Харкову, перебувають більш ніж за 100 км від кордону.

«Відповідно, потрібно все-таки дозволити бити по цих аеродромах. І, таким чином, проблема могла б бути швидше вирішена», — пояснив Коваленко.

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Коваленко звернув увагу, що кремлівські наративи про те, що в Харкові ударів завдають по об’єктах, на яких українська армія зберігає зброю, прикриваючись мирними людьми, приймаються російським суспільством.

«Така історія триватиме, на жаль, доки не будуть знищені аеродроми, доки не буде знищена авіація», — додав він.

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Раніше повідомлялося, що майбутній командувач Силами оборони Естонії рішення Заходу заборонити ЗСУ наносити удари по території росії вважає явною дурістю.

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