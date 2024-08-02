Пенсії українцям різко перерахували: хто і скільки тепер отримує

Згідно з анонсами в Україні перерахували пенсії: в результаті середній розмір виплат складає 5816 грн. В той же час зростання середньої пенсії за останні роки дозволяє компенсувати ріст інфляції, тоді як зростання мінімальної пенсії недостатньо, щоб зберегти рівень доходу українців.

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Про це пише OBOZ.UA.

Зростання середньої пенсії відбулось на рівні 45,7%, тоді як кумулятивний рівень інфляції за цей період склав 35,5%. Тобто зростання середньої пенсії мало б компенсувати подорожчання товарів та послуг.

Однак мінімальна пенсія з січня 2022-го зросла з 1934 до 2361 грн. Тобто на 22%. Отже, індексація мінімальної пенсії не дозволила навіть компенсувати інфляцію. А ті, хто отримує мінімальну виплату, втратили найбільше.

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Традиційно найвища середня пенсія у служителів Феміди. Якщо на початку 2022-го суддя у відставці в середньому отримував пенсію в 90 822 грн, то зараз — 105 604 грн. На додачу судді визнали обмеження своїх виплат незаконним і чи не єдині отримують необмежену виплату за особливим законом. І 105 604 грн — це тільки середня їхня пенсія. Насправді деякі судді отримують значно більше. Наприклад, колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк задекларував за 2023-й середню пенсію в розмірі 244 752 грн

В той же час прожитковий мінімум для дорослого з урахуванням обов'язкових платежів становить 9170,4 грн. Отже, мінімальна зарплата в 8000 грн не дозволяє тому, хто працює, заплатити навіть мінімальний набір продуктів і послуг. Прожитковий мінімум на дитину до 6 років — 6341,21 грн, на дитину від 6 років — 7925,62 грн.

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Про усі нововведення щодо пенсійних виплат в Україні в серпні читайте в «ФАКТАХ».

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