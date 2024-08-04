Пенсіонери у 60 років мають право на надбавку до пенсії: про які випадки йдеться

Серед доплат, які частина пенсіонерів може отримати в серпні, є і ті, що передбачені пенсійним законодавством, і повинні виплачуватись у будь-якому іншому місяці.

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Йдеться про два види доплат, пише профільне видання.

Вони передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно з текстом закону, в Україні і чоловіки, і жінки можуть вийти на пенсію за віком після досягнення 60 років за умови наявності необхідної кількості стажу, що у 2024 році становить 31 рік. І відразу після виходу на пенсію можна отримати доплати до призначених пенсійних виплат.

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Зокрема, для 60-річних пенсіонерів передбачено доплати за дітей.

Таку доплату нараховують пенсіонерам, якщо під їхньою опікою є діти віком до 18 років.

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Для отримання допомоги пенсіонер не має працювати. На кожну дитину пенсіонеру призначається доплата у розмірі 150 гривень.

Щоб почати отримувати доплати, пенсіонер має звернутися до відділення ПФУ з такими документами:

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паспортом;

реєстраційним номером платника податків;

свідоцтвом про народження дітей;

трудовою книжкою пенсіонера;

довідкою уповноважених органів з місця проживання про утримання або спільне проживання із заявником.

Ще одна доплата, на яку пенсіонер отримує право при досягненні 60-річного віку — за наявності статусу почесного донора.

Такий статус надається донорам, які здали:

40 максимально допустимих доз крові;

60 разових максимальних допустимих доз плазми.

Розмір доплати до пенсії для почесних донорів становить 10% від прожиткового мінімуму — 2024 року це 292 гривні.

Для отримання доплат також потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою, паспортом, реєстраційним номером платника податків та документами, що підтверджують статус почесного донора.

Також нагадаємо і про так звані «вікові» доплати до пенсії, що їх починають отримувати з 70-річного віку.



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