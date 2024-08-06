Створені одне для одного: Бредлі Купер прийняв важливе рішення стосовно Джіджі Хадід

Відома модель Джіджі Хадід, яка допомагала іншій красуні Кендал Дженнер відкривати в центрі Парижа масштабний модний захід Vogue World, може скоро змінити свій сімейний статус з мами-одиначки на заміжню пані.

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І все це відбудеться всупереч хейтерам, які вперто не вірять у щирість стосунків Джіджі та Бредлі Купера, пише Life & Style.

Певно, недоброзичливці забувають, що ще на початку роману актор і модель обговорили погляди на майбутнє та ухвалили кілька важливих рішень щодо спільного життя.

Весь цей час, розповів журналістам інсайдер, обидва доводили один одному свої наміри. І тепер Бредлі переконався, що Джіджі — «та сама». Він твердий у своїх намірах зробити їй пропозицію, і це вже не питання. Різниця у віці, а також той факт, що стосунки тривають лише дев'ять місяців, його не бентежать.

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За словами анонімного джерела, з яким вдалося поспілкуватися виданню, заручини та весілля відбудуться вже наступного року, і дивуватися тут нема чому. «Вони підтримують один одного таким чином, що провести залишок життя разом — це наступний етап для них», — додав інсайдер.

Закохані, до речі, до дрібниць продумали навіть те, як об'єднуватимуть сім'ї. Як відомо, Джіджі виховує дочку від Зейна Маліка, а Бредлі — дочку від Ірини Шейк. Усі колишні, до речі, дали добро на цей союз, тож на весіллі обійдеться без сюрпризів.

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Нагадаємо, що рідна сестра Джіджі, модель Белла Хадід, схоже, теж знайшла своє «кохання всього життя» і, ймовірно, наступного року відбудеться два весілля.

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