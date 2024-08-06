Окупанти атакували Сумську і Херсонську області: є жертва й постраждалі

Армія рф знов скинула з дрона вибухівку по передмістю Херсона. П'ятеро людей отримали поранення, повідомили в ОВА.

«Херсон вкотре за день опинився під атакою російських безпілотників. У передмісті ворог скинув вибухівку з дрона на людей, які перебували на вулиці», — уточнив голова ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Це — чоловіки, 57 та 53 роки, а також жінки, 68, 46 та 37 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Бригади екстреної допомоги доставили потерпілих до лікарень. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

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Крім того, сьогодні після обіду окупанти скинули з дрона вибухівку на 45-річного чоловіка. На жаль, він загинув від отриманих травм на місці.

Також війська рф скинули вибухівку на Станіслав у Херсонській області. Поранення отримали двоє жінок.

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В Сумах сьогодні вдень пролунали гучні вибухи Російські військові здійснили ракетну атаку по інфраструктурі Сумського району, повідомили в ОВА. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки удару уточнюються.



Зазначимо, у Сумській області повітряну тривогу оголосили ще о 11:10.

Як повідомляли «ФАКТИ», близько 10 ранку росіяни завдали удару по центральному району Харкова. Наразі відомо про 8 постраждалих.



У ніч на 6 серпня російські терористи застосували проти України чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронезької області. Також удари було завдано двома керованими авіаційними ракетами Х-59, які були запущені над акваторією Азовського моря, та 16-ма ударними БпЛА типу Shahed. Загалом протиповітряна оборона України знищила 19 об'єктів, серед яких 15 БпЛА.

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