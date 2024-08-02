У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на людей: загинув чоловік

Сьогодні, 2 серпня, російські війська знов атакували Херсонщину. Під удар безпілотника потрапили люди, які перебували на вулиці.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

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«Через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік. У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. „Швидка“ доправила її до лікарні для надання меддопомоги», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська 2 серпня святкуватимуть свій день ВДВ, тож на Херсонщині можливі обстріли. Влада області закликала людей бути особливо обережними цього дня.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Крім того, сьогодні російська армія вдарила дроном по автобусу з будівельниками у Дергачівській громаді на Харківщині, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Внаслідок удару зазнали поранень шестеро людей, один з них у тяжкому стані.

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Вдень окупанти вдарили по Куп’янську. Загинула цивільна жінка. Ще одна жінка отримала поранення, госпіталізована, додав Синєгубов.

Ворог влучив біля житлового будинку, де перебували постраждалі.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 2 серпня та сьогодні вранці росіяни обстрілювали з артилерії та дронів Дніпропетровську область.

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