Гарріс визначилася із кандидатом у віцепрезиденти: хто такий Тім Волз

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка отримала підтримку 99 відсотків делегатів під час онлайн-голосування на з’їзді Демократичної партії за висунення її кандидатури на президентських виборах у США, визначилася із кандидатом у віцепрезиденти. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз, пише телеканал CNN.

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Про обрання Волза віцепрезидентка США оголосила у соцмережі Х (Twitter), у день першого передвиборчого заходу в так званих ключових штатах — тобто тих, які не віддають традиційної переваги жодній із партій і результати в яких часто визначають долю виборів.

«Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді», — написала Гарріс у соцмережі.

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Хто такий Тім Волз

60-річний Тім Волз — ексофіцер Нацгвардії США і колишній учитель. Нині обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Демократичну асоціацію губернаторів.

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До цього він 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ.

Останніми тижнями заробив певний вплив як ефективний захисник Харріс. Він жорстко критикував Трампа і Венса, назвавши їх «чудилами». Це гасло-образа було швидко підхоплено і розтиражовано в рамках передвиборчої кампанії демократів.

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Також, як писав Reuters, Волз може допомогти Гарріс «переманити» основних виборців-республіканців — білошкірих американців із сільської місцевості.

«Чому не Шапіро? Мабуть, тому, що той дуже запекло підтримує Ізраїль на Близькому Сході, а Харріс треба залучити чисельні голоси мусульман, які за своєю кількістю переважають у США громадян єврейської національності», — вважає блогер, колишній дипломат Олег Шарп.

За його словами, Волз не був замішаний у жодних політичних скандалах, і до нього можуть прихильно поставитись жителі «хитких» штатів: «Не думаю, що демократи не прорахували всі плюси і мінуси цього вибору».

Чому правильний вибір віцепрезидента дуже важливий?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох — Тіма Волза та губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

У США виборці голосують за президента у парі з його «віце»: у бюлетені присутні обидва прізвища. І хоча посада лідера держави все одно є головною, часом номінант на віцепрезидента грає не меншу роль. Обидва номінанти ведуть спільну кампанію.

Віцепрезидент — це друга за ієрархією особа в політичній системі США, що очолює Сенат, і голос якої є визначальним для сенатських голосувань, коли голоси розділяються навпіл (так було за часів Байдена — Гарріс, коли сенаторів-республіканців певний час було рівно 50).

Англійською кандидата у віцепрезиденти зазвичай називають running mate, у буквальному перекладі — «товариш по кампанії». На практиці це означає, що разом з «товаришем» кандидату або кандидатці у президенти вдається охопити агітаційними турами удвічі більше округів та містечок.

Але найголовніша перевага — те, що цей «товариш» може мати вищу популярність в окрузі, штаті чи демографічній групі, ніж «основний кандидат», і досягати успіхів у агітації там, де претендент (-ка) на посаду президента може стикнутися з провалом або отримати гірші результати.

Тому правильне обрання віцепрезидента дозволяє в буквальному сенсі змінити хід виборів.

Нагадаємо, наразі підтримка Камали Гарріс та Дональда Трампа розділилася порівну у ключових штатах.

Фото: getty images

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