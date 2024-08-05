Вибори в США: підтримка Камали Гарріс та Дональда Трампа розділилася порівну у ключових штатах

Після того, як американський лідер Джозеф Байден вийшов з президентських перегонів у США, в передвиборчі перегони вступила віцепрезидентка Камала Гарріс. За тиждень їй вдалось зібрати рекордну суму внесків на вибори. Щобільше, за рейтингом у загальнонаціональному опитуванні кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс за лічені дні наздогнала свого опонента від республіканців Дональда Трампа. Про це свідчать результати опитування CBS News.

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У так званих хитких штатах, які зазвичай і вирішують результат електоральної битви між кандидатами в президенти США, поки що спостерігається повний паритет: обидва кандидати мають по 50% підтримки тамтешніх виборців.

Видання зазначило, що Байден ніколи не мав таких результатів, як Гарріс. Також опитування показало, що зростає частка серед прихильників демократів, які мають намір піти на вибори, натомість симпатиків республіканців, які хочуть голосувати, стає менше.

«У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців і, зокрема, від виборців із незначною явкою — тих, хто не завжди приходить на вибори», — зазначає CBS News.

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Як акцентують в CBS, передвиборчі рейтинги Гарріс і Трампа симетрично розділилися між виборцями різної статі. Чинна віцепрезидентка значно випереджає республіканського кандидата за кількістю голосів серед жінок (54% проти 45%) і так само значно поступається серед виборців-чоловіків (45% проти 54%).

Раніше повідомляли про те, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп відмовляється дебатувати зі своєю опоненткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

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