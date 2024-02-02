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Зірка «Жіночого лікаря» Олексій Нагрудний вдруге став батьком

15:07 2 лютого 2024
Олексій Нагрудний з дружиною

Зірка медичної драми «Жіночий лікар. Нове життя» Олексій Нагрудний вдруге став батьком. Дружина актора Світлана народила сина. Радісною новиною вона поділилась з проєктом «ЖВЛ представляє» та показала перші фото малюка.

Хлопчик зʼявився на світ в одному з пологових центрів Києва. Олексій не лише був поряд весь час, але й допомагав у пологах, які за словами Світлани, минули чудово. Сина назвали Євгеном. Щасливий тато подарував коханій підвіску з діамантом.

Олексій та Світлана знайомі ще з 2003-го, та зустрічатись стали лиш за кілька років. У 2008 році у пари народився первісток Олександр.

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Раніше Нагрудний розповідав, що дізнався новину про те, що стане батьком вдруге у день, коли його затвердили на роль в серіалі «Жіночий лікар. Нове життя».

Незабаром втретє стане мамою акторка Лілія Ребрик. Нещодавно вона розкрила дату майбутніх пологів.

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Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що 39-річна екс-учасниця «Холостяка» Вікторія Варлей вперше стала мамою.

Фото: 1+1

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