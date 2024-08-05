«Найкраще гендер-паті»: Володимир Остапчук повідомив стать своєї майбутньої дитини

Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина Полтавська повідомили, що скоро стануть батьками. На своїй сторінці у соціальній мережі Остапчук виклав відео з гендер-паті, на якому видно, кого саме очікує пара. Володимир та Катерина стоять біля величезного білого банту, за яким спалахує феєрверк особливого кольору.

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" У нас буде…" — підписав відео Остапчук.

На світлинах можна побачити сині спалахи, отже пара очікує на народження хлопчика.

Мережа відразу зреагувала на новину, привітала майбутніх батьків та написала, що це найкраща гендер-вечірка року.

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«Огромное спасибо за отсутствие интриг как у всех блогеров! — поділилися у коментарях. — С закрытой страницей — и репостами на прогрев. И тягомотиной в неделю. Почему-то так и видела, Вы — мама мальчика) боевая такая».

«Які зворушливі миті життя! — відгукнулась Ольга Сумська. — Вітаємо, Катю, Володю!»

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«Супер, найкраще гендер-паті, яке було в інстапросторі», — вважають дописувачі.

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Нагадаємо, це буде вже третя дитина Володимира Остапчука. У нього вже є донька та син від першої дружини.

«ФАКТИ» також повідомляли, що нещодавно відомий хореограф Євген Кот вперше став батьком.

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