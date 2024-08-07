«Схоже на сон»: Mélovin зняв відео у колекторі

Відомий співак Mélovin, який нещодавно скасував свої концерти, випустив нову пісню та кліп «Вбиваєш мене». За словами артиста для створення відео йому довелося побороти власні страхи та провести день у київському підземеллі. Режисером роботи став Ярослав Бобров, а ще одним з героїв кліпу — доберман.

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«Часто страхи — це наша фантазія і треба лише сказати собі „стоп“, — сказав, презентуючи пісню артист. — Нам завжди є з чим і ким боротися, головне у цьому — залишатися собою, триматися своїх і не поступатися людям, які якимось чином хочуть вплинути на нас, нашу ідентичність, а наразі ще і на нашу національність».

За словами артиста, зйомки відео на пісню «Вбиваєш мене» виявилися для нього найскладнішими за всю карʼєру. Знімальній групі довелося спуститися у підземні тунелі на дистанцію 3,5 км, щоб дістатися до потрібної локації. Виявилося, що це не просто тунелі, а колектор, в який стікають сезонні опади, а тому рівень води міг піднятися в будь-яку хвилину. Про небезпеку перебування в цьому місці вказували написи на стінах, згідно яким, через затоплення у тунелях померло 14 осіб. До того ж у підземеллі температура повітря коливається між позначкою 12−15 градусів.

«Для мене це був перший подібний досвід роботи, — розказав співак. — Зізнаюся, дуже нервував. І не лише через свою реакцію, а більше переживав за команду. Я намагався триматися, не показувати своїх емоцій на камеру, та ще і підтримувати інших».

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Нагадаємо, вперше пісню «Вбиваєш мене» артист виконав під час музичного фестивалю у Києві. Тоді наприкінці виступу у його спину поцілив постріл, а на екрані постав напис: «Полон — не бутафорія. Полон вбиває. FREE AZOV».

Шанувальники артиста вже оцінили його нову роботу.

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«Це схоже на сон… сон уві сні… і пробудження в той момент, коли життя уві сні закінчилося», — поділилися враженнями під відео.

«Дякую, прям саме те, що на душі, — написали у коментарях. — Хай з'явиться той, хто змінить світ… у кожного з нас».

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Раніше мережа розкритикувала нову роботу Дмитра Монатіка.

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