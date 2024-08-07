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Шоу-бізнес

«Схоже на сон»: Mélovin зняв відео у колекторі

14:59 7 серпня 2024
Mélovin

Відомий співак Mélovin, який нещодавно скасував свої концерти, випустив нову пісню та кліп «Вбиваєш мене». За словами артиста для створення відео йому довелося побороти власні страхи та провести день у київському підземеллі. Режисером роботи став Ярослав Бобров, а ще одним з героїв кліпу — доберман.

«Часто страхи — це наша фантазія і треба лише сказати собі „стоп“, — сказав, презентуючи пісню артист. — Нам завжди є з чим і ким боротися, головне у цьому — залишатися собою, триматися своїх і не поступатися людям, які якимось чином хочуть вплинути на нас, нашу ідентичність, а наразі ще і на нашу національність».

За словами артиста, зйомки відео на пісню «Вбиваєш мене» виявилися для нього найскладнішими за всю карʼєру. Знімальній групі довелося спуститися у підземні тунелі на дистанцію 3,5 км, щоб дістатися до потрібної локації. Виявилося, що це не просто тунелі, а колектор, в який стікають сезонні опади, а тому рівень води міг піднятися в будь-яку хвилину. Про небезпеку перебування в цьому місці вказували написи на стінах, згідно яким, через затоплення у тунелях померло 14 осіб. До того ж у підземеллі температура повітря коливається між позначкою 12−15 градусів.

«Для мене це був перший подібний досвід роботи, — розказав співак. — Зізнаюся, дуже нервував. І не лише через свою реакцію, а більше переживав за команду. Я намагався триматися, не показувати своїх емоцій на камеру, та ще і підтримувати інших».

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Нагадаємо, вперше пісню «Вбиваєш мене» артист виконав під час музичного фестивалю у Києві. Тоді наприкінці виступу у його спину поцілив постріл, а на екрані постав напис: «Полон — не бутафорія. Полон вбиває. FREE AZOV».

Шанувальники артиста вже оцінили його нову роботу.

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«Це схоже на сон… сон уві сні… і пробудження в той момент, коли життя уві сні закінчилося», — поділилися враженнями під відео.

«Дякую, прям саме те, що на душі, — написали у коментарях. — Хай з'явиться той, хто змінить світ… у кожного з нас».

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Раніше мережа розкритикувала нову роботу Дмитра Монатіка.

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