«Мені байдуже»: у популярного співака поцілили прямо на сцені

Популярний співак Melovin влаштував гучний перформанс на сцені масштабного музичного фестивалю Atlas united 2024, який пройшов у столиці України. Артист виконав декілька своїх хітів, а наприкінці виступу презентував новий трек «Вбиваєш мене». Melovin зʼявився на сцені у образі, який був розроблений спеціально для цього виступу — чорних шкіряних штанях і білому лонгсліві з нашивками, що імітували білі медичні повʼязки.

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Під час виконання пісні «Вбиваєш мене» у спину Melovin поцілив постріл, і він впав на коліна. У цей момент на екрані глядачі побачили напис: «Полон — не бутафорія. Полон вбиває. Free Azov».

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«Цей вистріл — ніщо, порівняно з тими реаліями, в яких доводиться жити цивільним і військовим полоненим, — прокоментував свій провокативний виступ співак. — Споглядаючи за нашим світом, за тим, як побутові проблеми починають переважати у „питаннях денних“, заголовками, які читає суспільство… це все важче перебити чимось, що стосується життя і смерті, не використовуючи резонанс. Тому тут мені байдуже: хай пишуть негативні коментарі, хай називають мене ким завгодно, але люди будуть говорити про „Азов“! Ми маємо докласти зусиль, аби повернути додому наших людей. Хлопці та дівчата, військові та цивільні, досі перебувають у полоні. Ми не маємо ніякого права забувати про це!»

Нагадаємо, цьогоріч головною метою музичного фестивалю став збір щонайменше 100 мільйонів гривень для закупівлі наземних та повітряних дронів для захисників нашої країни.

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Раніше співак скасував всі заплановані концерти.

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