Пенсію можуть збільшити, але треба подати заяву: у ПФУ роз'яснили, у яких випадках можливий перерахунок

У деяких випадках українцям можуть перерахувати пенсію. Для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Про це нагадали в ПФУ.

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Перераховують пенсію у ряді випадків, а саме:

• початок трудових відносин або звільнення з роботи;

• реєстрація чи зняття з обліку як фізичної особи-підприємця (ФОП);

• набуття, зміна чи припинення особливого статусу пенсіонера.

Подати заяву про відповідні зміни потрібно протягом 10 днів після того, як це сталося, інакше Пенсійний фонд може утримувати частину пенсії.

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Повідомити про зміни можна особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, а також дистанційно через вебпортал ПФУ.

Для звернення через вебпортал потрібно:

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1. Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

2. У розділі «Про пенсійне забезпечення» вибрати «Заяву на перерахунок пенсії».

3. Заповнити поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів:

• документа, що засвідчує особу;

• реєстраційного номера облікової картки платника податків;

• трудової книжки.

4. Сформувати заяву та надіслати до Пенсійного фонду України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що пенсіонери у 60 років мають право на надбавку до пенсії, а також про те, що чекає на пенсіонерів у серпні.

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