Можуть постраждати безвинно: як українцям не попасти під штраф за комуналку в десятки тисяч гривень

Цього року в Україні комунальники відновили повірки лічильників. Експерти попереджають, що власніків помешкань, лічильники яких «не сподобаються» перевіряльникам, можуть оштрафувати на досить великі суми.

РЕКЛАМА

Як пише Obozrevatel, мета перевірок — визначення, чи правильно працюють прилади обліку і чи не було втручань в їхню роботу споживачів послуг. Адже у разі виявлення пошкоджень це можуть розцінити як навмисне втручання у роботу. Через це, наприклад, сліди від магніту, можуть нарахувати десятки тисяч гривень штрафів.

За словами адвоката Романа Симутіна, є випадки коли внаслідок повірки постраждали люди, які не намагалися сфальшувати показники лічильника. Так, одному з громадян нарахували 60 тис. грн через плутанину у пломбах. Чоловік у 2007 році замінив лічильник, газова служба склала акт. Однак через роки зняли прилад на перевірку та заявили про порушення. Стверджували, що пломба встановлена пізніше, ніж сам лічильник. А довести, що була зроблена заміна, не вдалося. Донараховану суму зніматимуть через суд.

«У суді облгаз не заявив, що лічильник змінили в 2007 році, відповіді на запити про надання актів заміни лічильника в 2007 році не надав і взагалі заперечував цей факт, пославшись, що в лічильник втручалися і змінили пломбу. Тільки уявіть собі цинізм! Знають, що люди зазвичай не зберігають акти газової служби десятиліттями», — зауважив адвокат.

РЕКЛАМА

Тому важливо не лише не чіпати лічильники, а й збегігати документи про будь-яке втручання у роботу приладу до наступної перевірки, додав він.

Раніше в компанії «Київтеплоенерго» попереджали мешканців столиці про шахраїв, які розміщують оголошення щодо надання послуг з повірки лічильників начебто від імені компанії або в інтересах теплопостачального підприємства. Клієнтів закликають перевіряти сертифікати комерційних структур, які пропонують послуги з повірки приладів обліку.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

361

Читайте нас у Facebook та Instagram