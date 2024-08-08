У другий четвер місяця, 8 серпня, перед представниками багатьох знаків зодіаку можуть відкритися нові шляхи для розвитку, вважають астрологи.

Але для того, щоб день в цілому пройшов вдало та продуктивно, сьогодні варто зосередитись на творчих справах і підтримувати контакт лише з позитивними людьми, рекомендують знавці зоряних таємниць.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні найкращим рішенням буде працювати в команді, шукати підтримки в колег і ділових партнерів. Якщо є можливість, делегуйте частину своїх обов'язків, не намагайтеся вирішити всі питання самостійно. У другій половині дня на Овнів чекають дрібні прикрі неприємності та затримки.

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Телець

Зміни сьогодні торкнуться не лише зовнішніх обставин, а й вашого ставлення до того, що відбувається. Можливо, ви зміните свою позицію або якесь рішення. Розраховуйте час, щоб усе встигнути до вечора. Тельцям потрібно приділити увагу своїй половинці, бути м'якшими, щоб не виникло сварки.

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Близнюки

Плануючи сьогоднішній день, розраховуйте лише на свої сили. Близькі чи колеги можуть розчарувати Близнюків, не виправдати їхніх очікувань. Якщо є можливість, відкладіть складні справи, не намагайтеся вирішити проблему, якщо її можна обійти, скористатися альтернативним варіантом.

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Рак

Подія, яку ви намагалися уникнути, принесе вам зміни та нові можливості. Шукайте позитивні моменти навіть у складних чи неприємних ситуаціях. 8 серпня вам на думку може спасти цікава ідея, якийсь незвичайний план. Ракам не варто давати гроші у борг або робити великі покупки.

Лев

Будьте товариськими, проявляйте ініціативу у розмовах. Вдалі можливості можуть з'явитися у найнудніших та нецікавих дискусіях чи обговореннях. Є ймовірність, що в переговорах Левам доведеться бути рішучішими й жорсткішими, щоб досягти бажаного і довести свою правоту.

Діва

День очікується напружений, завантажений справами та турботами на роботі та вдома. Намагайтеся раціонально використовувати свої внутрішні ресурси, не розраховуйте на допомогу оточуючих. Підвищена емоційність Дів 8 серпня заважатиме їм спілкуватися навіть із близькими людьми.

Терези

Ваш день складеться вдало, якщо діяти нестандартно, підходити до питань не так, як завжди. Зірки радять не марнувати дорогоцінний час, мати чіткий графік. Можливі неприємні ситуації та сварки, які негативно вплинуть на ваше самопочуття. Контролюйте свої емоції.

Скорпіон

Ваше життя та звичний уклад змінюються: нові можливості можуть зараз відкритися перед вами. Також певної трансформації зазнає ваш внутрішній світ, ваші погляди. Скорпіони можуть змінити своє ставлення до якихось подій, почати по-іншому дивитися на оточуючих.

Стрілець

Вдалий день, щоб внести зміни у своє життя. Якась ситуація 8 серпня запустить процес оновлення, переверне ваше уявлення про те, що відбувається. Це відчинить перед Стрільцями нові двері, подарує яскраві емоції. Проявляйте активність, знайомтеся та експериментуйте.

Козоріг

Зірки радять вам мати чіткий план і неухильно слідувати йому. Навіть якщо щось вибиває вас із колії, не звертайте з наміченого шляху, проявляйте наполегливість. Якщо необхідно, просіть допомоги у близьких людей чи колег. Але з новими знайомими будьте обережні.

Водолій

День складний та напружений для Водоліїв. Багато складних питань вам доведеться вирішувати самостійно, розраховувати лише на себе. Сьогодні вам краще не ризикувати та не починати нічого нового. Інакше є можливість втратити щось цінне. Прораховуйте свої кроки, обмірковуйте рішення.

Риби

Чарівність та доброзичливий настрій допоможуть знайти нових друзів. А якщо ви самотні, є шанс познайомитися з кимось особливим та розпочати романтичні стосунки. Можливі приємні зміни у житті. Зірки радять Рибам 8 серпня бути уважнішими до свого раціону, стежити за самопочуттям.

Крім того, представникам всіх знаків зодіаку астрологи рекомендують сьогодні послухати вітчизняну музику з користю для себе.

Зокрема, новий трек Наді Дорофєєвої, в якому вона заспівала «про помилки та болі минулого, які щоразу роблять людей сильнішими та дають мотивацію рухатися вперед». Фанів Наді варто попередити, що вона не змінювала свою зовнішність — замість неї в кліпі вперше знялася танцівниця Марина Кущова.

Ще одну новинку з досить дивною назвою представив MELOVIN. «Сумнівайтеся, думайте, шукайте, обирайте самі про що пісня для вас», — дав він пораду глядачам кліпу.

Також здивувала українців і красуня Геля, яка вже втілювалася у «ялинку» та «гірлянду без шипів». Тепер житомирянка стала «електростанцією» — звичайно, теж непогано на час можливих блекаутів.

Ще одну прем'єру обіцяє «викотити» для глядачів за тиждень представник «легкого» жанру Панас Буйний.

Не залишили без новинок українців і «майстри» комп'ютерної музики. Після «Contra spem spero» вони озвучили вірш Олександра Олеся «Чари ночі».

Також нагадаємо, що нещодавно нову пісню представив гурт «Spiv Brativ» і в мережі поширюються чутки, що тому, хто її прослухає, скоро пощастить з грошима і в коханні (звичайно, це жарт — на багатство та кохання заслуговують всі українці).

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