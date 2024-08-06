У перший вівторок місяця, 6 серпня, представники переважної більшості знаків Зодіаку будуть упевнено рухатись до успіху, якщо довіряться своїй інтуїції та серцю, вважають астрологи.

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В той же час сьогодні слід бути більш серйозними і зосередженими, щоб не втратити з уваги реальність. Усвідомлення того, що відбувається, допоможе прискорити досягнення цілей, радять знавці руху небесних світил.

Овен

Цього дня у вас буде велике бажання діяти, проте не переоцінюйте свої можливості. Обставини можуть складатися проти вас, тому намагайтеся бути гнучкішими, використовуйте дипломатію у спілкуванні. Уникайте будь-яких суперечок чи конфронтації, щоб не розпочати конфлікт.

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Телець

Займіться проблемами, які вас постійно відволікають і вимагають вашої уваги. Після цього можна зосередитись на нових цікавих проєктах. Використовуйте інтуїцію для того, щоб знайти нестандартні підходи. Не варто делегувати свої обов'язки колегам, працюйте самостійно.

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Близнюки

Вам необхідно серйозно підходити до справ, не відволікатися і не втрачати концентрацію. Підвищуйте впевненість, не сумнівайтеся у власних силах. Твердість і рішучість допоможуть Близнюкам упоратися з усіма проблемами 6 серпня. З рідними треба бути м'якшими та делікатнішими, інакше стосунки зіпсуються.

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Рак

Сьогодні вам доведеться багато спілкуватися з різними людьми. Це допоможе Ракам зрозуміти якусь важливу річ, змінити своє ставлення до того, що відбувається. Вибирайте цікаві теми, не бійтеся запитувати співрозмовника. Поради старших колег вам допоможуть. Перенесіть складні справи на інший день.

Лев

У першій половині дня вам необхідно займатися рутинними питаннями, вирішувати дрібні справи, що скупчилися на вашому столі. Постарайтеся закінчити це якнайшвидше, а після обіду 6 серпня можна приступати до якогось цікавого та перспективного проєкту. Увечері ви отримаєте важливі повідомлення.

Діва

Намагайтеся вибрати собі якісь незвичайні завдання, отримати новий досвід. Це підніме вам настрій та подарує яскраві враження. Вирішуючи проблеми, шукайте альтернативні шляхи, дійте не так, як завжди. Вашу кмітливість сьогодні помітить начальство, тож будьте активнішими.

Терези

Чим більше ви сьогодні спілкуєтеся, тим вищі шанси досягти успіху та виконати все заплановане. Ваші нові знайомі можуть виявитися корисними у майбутніх проєктах, підкажуть вірний шлях до мети. Не приймайте близько до серця невеликі прикрощі, зірки впевнені, що ви все подолаєте.

Скорпіон

Діючи інтуїтивно, Скорпіони зможуть вибрати оптимальний шлях та швидко вирішити усі складні питання. Прислухайтеся до порад оточуючих: хтось може вказати на можливі помилки. Дрібні деталі сьогодні лише відволікають від головного, краще їх проігнорувати. Не бійтеся ділитися своїми планами.

Стрілець

Цього дня вам необхідно приділити багато часу господарським питанням, які вимагають вашої участі. Намагайтеся розібратися з ними швидко, щоб не викликати невдоволення керівництва. Стрільцям 6 серпня випаде шанс збільшити свій прибуток, знайти додатковий заробіток.

Козоріг

Складні завдання можна вирішити за допомогою розмов або дискусій з колегами, з діловими партнерами. Вам на думку може спасти незвичайна ідея, яку можна успішно реалізувати. Уникнути серйозних помилок Козорогам допоможе внутрішній голос, до якого слід дослухатися.

Водолій

Останнім часом у вас накопичилися певні претензії та запитання до вашого партнера. Сьогодні слушний день, щоб відверто поговорити, вирішити всі спірні моменти. Тільки будьте ввічливі та тактовні, щоб не зіпсувати стосунки. Проявляйте увагу до деталей.

Риби

Підняти настрій та збільшити працездатність Рибам допоможе спілкування з колегами та друзями. Їхні поради та підказки будуть вам корисні. Не повторюйте колишніх помилок, пам'ятайте про свій досвід. Зірки рекомендують не робити покупок 6 серпня: ви можете сильно витратитися.

Також сьогодні ввечері представники всіх знаків Зодіаку можуть послухати нові українські пісні, почавши з Козака Сіромахи, який розповів створення Чумацього шляху.

Також варто послухати пісню, в якій красива дівчина пропонує хлопцеві втекти (певно, від його дружини), пообіцявши «оголити свою душу і тіло».

Крім того, серед новинок — пісня грузинського мачо dr_chibirashvili, який вперше заспівав українською.

Також прем'єру обіцяють відомі сестри, які записали короткий фрагмент пісні чи то з Флориди, чи то з Гідропарку.

Своєю чергою, Верка Сердючка вже представила нову пісню «Електрик», присвячену блекаутам, використавши в ній вірш нашого класика.

Ось ще один фрагмент виступу її колективу.

А згадавши Сердючку, не можна не згадати її «вихованця» Діму, який чомусь замість веселих «приколів» вирішив трохи «потужити» за коханням.

Але навіть таке «тужіння», напевне, підніме настрій більшості глядачів. Адже у серпні на багатьох українців чекає просто фантастичне везіння!

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