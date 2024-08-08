Ворог атакував вночі Україну ракетами та дронами: Олещук розповів про збиті цілі

В ніч на 8 серпня російські війська атакували не тільки Дніпропетровщину, але й інші області нашої країни.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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«У ніч на 8 серпня противник ударив двома балістичними ракетами „Іскандер-М“ по Харківській області з Бєлгородської, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Єйська», — розповів він.

Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

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Зазначимо, що російські війська щоночі обстрілюють Україну. Останнім часом окупанти обирають тактику комбінованих ударів одночасно і ракетами, і дронами. Рано-вранці, 8 серпня, в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт МіГ-31К у росії.

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Але останнім часом занервували і в росії. По-перше, через появу в Україні F-16. Нервова реакція кремля та російських пропагандистів свідчить про те, що вони чудово розуміють, з чим мають справу.

Останні події у курській області, де росіяни зазнали втрат — 11 населених пунктів, в тому числі газорозподільну станцію «Суджа», теж не додають оптимізму російським військовим начальникам, роспропагандистам та й пересічним мешканцям «за поребриком».

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