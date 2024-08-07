Росіяни втратили контроль над населеними пунктами в Курській області: що відомо про бої в прикордонні

На відміну від березневих подій цього року, коли бійці Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону зайшли на територію рф і докладно розповідали про свої дії на території Білгородської та Курської областей, нинішні події в «Курській народній республіці» проходять без офіційного медійного супроводу.

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Російські медіа вже другу добу розповідають про бойові дії у прикордонних районах Курської області. Стверджується, що кордон перетнули кілька сотень українських бійців з важкою технікою та за підтримки артилерії та дронів. Тим часом у міноборони росії заявляють, що у ніч на 7 серпня над Курською областю було збито або перехоплено чотири БПЛА. А напередодні заявляли, що 6 серпня ЗСУ зробили «чергову спробу прорватися на територію Курської області рф» і що «вогнем артилерії, ударами армійської авіації та застосуванням ударних БпЛА противнику завдається вогневої поразки».

Тим часом аналітики DeepState представляють низку подій подій, що відбувалися в районі російського населеного пункту Суджа, що мають візуальні підтвердження.

Фото DeepState

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1. Сили оборони ведуть групу полонених росіян на територію України.

2. Ворог вразив ББМ ЗСУ, доля машини та екіпажу невідома.

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3. Знищена вантажівка на східній околиці Суджі. Фіксація двох ворожих літаків.

4. Заявлено як удар авіації супротивника по приватному сектору у західній частині Суджі.

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5. Знищення ворожої піхоти, що засіла в Микільському Білогірському монастирі.

Фото з відкритих джерел

6. Приліт невідомого снаряда у районі пам'ятника МіГ-29 у східній частині Суджі.

Також було зафіксовано знищення двох російських танків на тралах у північно-західній частині міста та вертольота Ка-52 ВКС зс рф в районі Нижнього Клину.

Фото DeepState

Фото DeepState

Тим часом російські паблики повідомляють про нічні вибухи в місті Курчатов, поряд з яким знаходиться Курська АЕС.

Офіційного підтвердження немає, але роспабліки пишуть, що російські військові залишили населені пункти Дар'ївка, Гоголівка та Свердликово, що біля кордону.

До речі, в Суджі знаходиться газовимірювальна станція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. Ця станція є точкою входу з рф на територію України…

Фото з відкритих джерел

Через цю станцію може перекачуватись до 42 млн кубометрів газу на добу з рф в напрямку Європи.

Нагадаємо, що напередодні влада Курської області росії заявила, що вночі українські військові нібито намагалися прорвати російський кордон, проте цього все ж таки не сталося.

Фото DeepState

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