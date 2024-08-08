«Їхні ракети збили найбільшу кількість літаків»: ЗМІ про оснащення винищувачів для України

Навіть якщо з міркувань безпеки не так багато відомо про точну кількість та оснащення винищувачів, одне залишається безсумнівним: F-16 відкривають перед Україною абсолютно нові можливості. Обладнання представлених літаків є сучасним, пише T-online.

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Серед іншого, літаки оснащені сучасними інтегрованими системами самозахисту. Вони можуть скидати пастки та освітлювальні боєприпаси для відхилення ракет ворожої ППО, що наближаються. Є також системи пасивного захисту, наприклад, для радіоелектронної боротьби, які можуть бути використані для виведення з ладу ворожих радіолокаційних систем. Літаки також оснащені системою попередження про ракетний напад AN/AAR-60.

Зображення також показали озброєння F-16: ракети AIM-9 з інфрачервоним наведенням та радарні ракети AIM-120. Обидві ракети відносяться до класу «повітря-повітря», які в першу чергу використовуються для захисту від ворожих літаків або ракет і подібних снарядів.

Вважається, що ракета AIM-9 збила найбільшу кількість літаків у світі з моменту її прийняття на озброєння в 1956 році.

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Хоча невідомо, якими саме системами озброєння оснащені винищувачі, F-16 дають Україні «можливість стріляти більш ефективною і значно складнішою зброєю більш точно і на більшу відстань», пояснив експерт ВПС Джастін Бронк в подкасті «Геополітика без прикрас» газети Süddeutsche Zeitung (SZ).

За його словами, передбачається, що США нададуть самонавідні ракети класу «повітря-повітря» AIM-9X Sidewinder з тепловим наведенням. Це також дозволить Україні захиститися від крилатих ракет.

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Експерт з питань бюджету Андреас Шварц (ФРН) також запропонував надати Україні ракети AMRAAM, оскільки вони все одно мали бути зняті з озброєння Бундесверу. За повідомленням інформаційного агентства AFP, німецький уряд хоче розглянути цю пропозицію. Однак більш імовірно, що літаки будуть оснащені різними типами керованих планерних бомб.

Головною перевагою винищувачів F-16 є їхня універсальність. Вони можуть використовуватися як для ближньої авіаційної підтримки військ на фронті, так і в повітряному бою проти інших літаків і проти ракет, якими обстрілюють Україну, повідомляє SZ.

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Раніше повідомлялася думка українського офіцера про F-16: «Ми не носимо рожеві окуляри».

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