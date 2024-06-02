Кількість і озброєння мають велике значення: експерт про українські винищувачі F-16

Можливе прибуття кількох винищувачів F-16 в Україну влітку не матиме вирішального впливу на хід війни, принаймні не одразу. Так вважає Томі Лайтінен, старший викладач повітряної війни в Національному університеті оборони Фінляндії. За його словами, країні розміром з Україну потрібно щонайменше 50, а краще 100 винищувачів, пише видання is.fi.

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Проте, за словами Лайтінена, F-16 принесуть додаткову потужність і покриття українській протиповітряній обороні, оскільки винищувачі можуть використовувати ракети класу «повітря-повітря» Amraam, які вже є в українській системі протиповітряної оборони. Вони не можуть бути інтегровані в наявні винищувачі російського виробництва, що стоять на озброєнні ВПС України.

«Для росії було б великою перемогою, якби вони змогли оголосити у своїх ЗМІ, що знищили F-16 в повітрі або на землі», — сказав підполковник Лайтінен.

За його оцінками, Україна втратила більш ніж половину свого винищувального авіапарку під час війни. Тому отримання нових літаків є важливим для того, щоб просто компенсувати втрати. На думку Лайтінена, F-16 принесуть додану вартість саме в бою «повітря-повітря».

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«У майбутньому з'явиться можливість захищати власний повітряний простір, тобто знищувати реальні літаки з повітря. Наразі це є виключною відповідальністю наземних засобів протиповітряної оборони», — каже Томі Лайтінен.

Нагадаємо, українські політи неодноразово наголошували, що винищувачі F-16 мають вирішальне значення для майбутнього країни.

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