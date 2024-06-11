«Ми не носимо рожеві окуляри»: український офіцер про F-16

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов зазначив, що росіяни сьогодні мають перевагу і технічну, і технологічну. Про це він розповів в інтерв'ю Radiosvoboda.

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«Боєприпаси, які нам надають партнери, технологічно значно краще виконані, сучасніші, більш точні, вони мають більший захист від спуфінгу. Але у росіян їх набагато більше. І росіяни готувалися до цієї війни, напевно, не один десяток років. На жаль, літаки Су-35 або Міг-31 мають значно більший потенціал, ніж літаки, які ми маємо зараз на озброєнні. Тому маємо надію на модернізацію наших літаків, а також на літаки західного виробництва», — сказав Сергій Голубцов.

Щодо того, чи змінить баланс у кількості використання авіабоєприпасів надходження F-16, то, на думку офіцера, літаки не є панацеєю та «ми не носимо рожеві окуляри».

«Ми прекрасно розуміємо, що одним літаком завоювати перевагу в повітрі буде важко, — пояснює офіцер. — Це буде комплекс, разом з використанням і засобів РЕБ, і радіотехнічних засобів виявлення. Можливо, це будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Такі перемовини теж ведуться, і є обіцяючі плани. Це також всім відомий комплекс Patriot. Якщо це все в комплексі використовувати, обізнаність льотчика в повітрі про наземну й повітряну обстановку завдяки Link 16, завдяки обміну інформацією між наземними та повітряними пунктами, я думаю, нам вдасться, по-перше, відігнати подалі від лінії бойового зіткнення ті літаки, які скидають КАБи. Це можливо. Вони підходять занадто близько, й вони будуть в зоні ураження.

Якщо ми розберемося з цими літаками, думаю, наступним етапом буде полювання за літаками прикриття, за Су-35. Якщо нам вдасться їх відігнати хоча б ще на 30−50 км подалі, це можна буде вважати вже моментом перелому й завоюванням, якщо не переваги, то паритету в повітряному просторі".

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український військовий літак вперше застосував зброю по цілі на території росії.

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