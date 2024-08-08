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Хотів знайти притулок у Фіцо? На кордоні з Словаччиною затримали депутата від забороненої партії «ОПЗЖ»

14:53 8 серпня 2024
Слідчі дії СБУ

На кордоні зі Словаччиною, яка разом з Угорщиною погрожує Україні через нафту, затримали обвинуваченого Службою безпеки депутата забороненої партії «ОПЗЖ» у Чигиринській районній раді (Черкаська область).

Він намагався незаконно перетнути кордон, повідомили в СБУ.

Слідчі дії СБУ

Згідно з оприлюдненою інформацією, в березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів рф та заперечення збройної агресії проти України. Тоді слідство довело, що фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, серед власного оточення поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі, ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

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Також встановлено, що він ініціативно вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від забороненої «Партії регіонів» Володимиром Олійником, який нині переховується від правосуддя в рф. У повідомленнях на його адресу фігурант надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

І ось, вже перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон.

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Тож 8 серпня рішенням суду йому обрали посилений запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, що в даний час пост прем'єр-міністра Словаччини займає Роберт Фіцо, який веде антиукраїнську і проросійську політику, і виправдовує напад диктатора путіна на Україну.

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Фото СБУ

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