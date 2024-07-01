«Не скажу, що все йде за планом»: стало відомо, коли «друг путіна» Фіцо повернеться до роботи

Віцепрем'єр-міністр Роберт Каліняк заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поступово наближається до того, щоб бути в змозі виконувати роботу прем'єр-міністра в повному обсязі після вчинення на нього замаху. Каліняк, який також є міністром оборони, зазначив, що, попри це, не можна сказати, що все буде йти за планом у випадку зі станом здоров'я Роберта Фіцо.

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«Не можна сказати, що все йде за планом», — сказав Каліняк, відповідаючи на запитання про одужання прем'єр-міністра Фіцо після замаху на нього.

Він додав, що прем'єр-міністр матиме постійні наслідки з погляду функціонування опорно-рухового апарату після травневого нападу.

Каліняк також повідомив, що стан Фіцо покращився настільки, що президент може брати активну участь у підготовці до саміту лідерів ЄС.

У найближчі кілька днів, за словами Роберта Каліняка, прем'єр-міністр повинен показати себе громадськості. Однак віцепрем'єр не сказав, як саме Фіцо це зробить. Востаннє прем'єр-міністр Роберт Фіцо виступав перед громадськістю на початку червня, пише aktuality.sk.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Фіцо вкотре оскандалився зі своєю заявою про Україну.

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