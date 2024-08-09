Овни ризикують грошима, Тельцям та Скорпіонам піде на користь самотність: гороскоп на п'ятницю, 9 серпня

У п'ятницю, 9 серпня, яка завершує поточний робочий тиждень з його порадами астрологів всім знакам зодіаку, зірки радять уважно прислухатися до своєї інтуїції та не ігнорувати її підказки. Також не варто відкидати можливості змінити життя через нові таланти, які кожен сьогодні може виявити у собі. Якщо поставитися до них серйозно, то ймовірність революційних змін велика. Так що варто це пам'ятати, якщо хочете змінити своє життя як в матеріальному, так і моральному плані. Астрологи стверджують, що сьогодні Всесвіт буде дуже прискіпливо спостерігати за людьми та не прощатиме злих вчинків, а ось добро має повернутися не лише у вигляді морального задоволення, а й чогось більш значущого. Наприклад позитивних змін у житті.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Вам вдасться досягти більшого, працюючи у команді однодумців. Діліться ідеями, обговорюйте варіанти, щоб знайти оптимальне рішення. Не варто сьогодні інвестувати чи давати гроші у борг: великий шанс втратити велику суму. Не забувайте дзвонити рідним, підтримувати їх, інформує Ukr.Media.

Телець

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Можливо, вам доведеться витратити багато часу на вирішення чужих проблем, на справи, які вас не торкаються. Зірки радять не відмовляти у допомозі оточуючим, проте не забувати про свої власні потреби. Тільцям 9 серпня корисно іноді залишатися на самоті та розслаблятися.

Близнюки

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Сьогодні на вас чекає непростий день. Можливі складнощі, неприємні ситуації. Пам'ятайте про свій досвід, майте запасний план на випадок непередбачених обставин. Не слухайте чужих порад, думайте своєю головою. Інтуїція підкаже правильну відповідь, прислухайтеся до неї, якщо вагаєтесь.

Рак

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Нові справи цього дня буксуватимуть із самого початку. Зірки рекомендують Ракам зайнятися початими питаннями, завершити те, що тягне назад і постійно нагадує про себе. Фінанси краще не обговорювати: великий шанс ухвалити неправильне рішення. З обережністю спілкуйтеся з новими людьми.

Лев

Ваша привабливість та харизма допоможуть справити потрібне враження на співрозмовника, схилити його на свій бік. До ваших слів сьогодні прислухаються, тому не робіть помилок, серйозно ставтеся до того, що кажете. Не варто близько до серця приймати критику чи жарти.

Діва

Щоб вирішити всі проблеми цього дня, працюйте у команді, просіть допомоги у колег та вірних однодумців. Також не відмовляйте у підтримці тим, хто на вас сподівається. Приймайте запрошення, знайомтеся з новими людьми. Хтось із вашого оточення 9 серпня підкаже перспективну ідею.

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Терези

Щоб день пройшов плідно, складіть собі покроковий план і неухильно дотримуйтесь його. Проблеми сьогодні будуть невеликими та недовговічними. Виділіть час, щоб проаналізувати ситуацію, подумати над своїми переживаннями, змінити щось в особистому житті.

Скорпіон

Складний день, коли багато що буде засмучувати та дратувати. Намагайтеся більше часу провести на самоті, обмежте спілкування як з колегами по роботі, так і з близькими людьми. Виберіть ті справи, які вам під силу зробити самостійно, не звертаючись за допомогою чи порадою.

Стрілець

Сьогодні у вас гарний настрій. Справи йдуть на лад і Стрільцям не потрібно докладати багато зусиль, щоб домогтися бажаного. Зірки рекомендують 9 серпня контролювати свої слова і не давати необдуманих відповідей. Якісь ситуації вам не вдасться вирішити на свою користь, проте ви отримаєте новий досвід.

Козоріг

У цей день вам потрібно обмежити витрати, не відкривати свій гаманець зайвий раз. Скоро вам знадобиться велика сума, починайте збирати вже зараз. Напругу Козорогам можна знімати спілкуванням із близькими людьми, обговоренням складних та негативних моментів. Намагайтеся уникати сварок.

Водолій

Чим би ви не займалися 9 серпня, будьте стримані, не порушуйте правил чи домовленостей. Хтось може провокувати Водоліїв на конфлікт, поводитися зухвало. Зірки радять триматися якомога далі від негативно налаштованих людей, зберігати спокій та розважливість.

Риби

День, проведений на самоті, дасть Рибам можливість подумати про важливі речі, скласти список невідкладних справ та завдань. Не варто сьогодні знайомитись чи багато спілкуватися. Зауваження чи критика оточуючих можуть підірвати вашу впевненість, зіпсувати настрій. Увечері займіться хобі.

Раніше астрологиня Анджела Перл називала п'ять знаків зодіаку, на яких у серпні очікує справжнє везіння з грошима й фінансовий добробут.

Фото Pixabay

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