«Потрібно більше „бавовни“»: «Антитіла» остаточно перенесли концерт у Ялті та передали «таємний вантаж» ГУР Міноборони

Український гурт «Антитіла», який у вересні цього року має провести низку зустрічей у США в межах проєкту «Culture vs War», передав військовій розвідці «таємний вантаж», який допоможе ГУР МО ще краще знищувати окупантів. На закупівлю пішли кошти, які гурт зібрав, анонсуючи концерт в Криму, дату якого переносять.

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«Бавовна» в Криму, знищені десятки складів зброї окупантів, їхній «аналоговнєтне» та розпіарене ППО — це лише початок підготовки до концерту в Ялті. Для прискорення проведення заходу зараз додається дуже необхідне і вартістте обладнання для одного з підрозділів ГУР. Бійці від самого початку були партнерами концерту в Криму, а можливо, й цілого кримського туру. Більше 5 тисяч квитків, проданих на концерт в Ялті, перетворилися на донат у 4,5 мільйона гривень. Сьогодні ми оголошуємо перенесення концерту в Ялті та залишаємо відкритою дату його проведення у майбутньому. Цей концерт вимагає трохи довшої підготовки та трохи більших «бавовн», — заявив Тарас Тополя.

«Таємний вантаж для звільнення Криму ― гурт „Антитіла“ закупив для ГУР обладнання на 4,5 млн грн. Музиканти гурту „Антитіла“ спрямували кошти з продажу квитків на концерт у Ялті для закупівлі необхідного і дороговартісного обладнання для спецпризначенців ГУР МО України. Понад 5 тисяч проданих квитків перетворилися на донат в 4,5 мільйона гривень», — зазначили у військовій розвідці.

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Нагадаємо, що раніше Тарас Тополя обіцяв провести концерт 23 серпня 2024 року на кримському стадіоні «Авангард», запевняв, що виступ у звільненому, українському Криму обов'язково відбудеться.

Фото — скріншот

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